華堅馮力士被爆做老竇取名紀念亡兄

今年憑《JOKER小丑》（Joker）成為奧斯卡金像獎影帝的美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）日前被導演好友Victor Kossakovsk爆料已為人父，影星未婚妻朗妮瑪娜（Rooney Mara）為他誕下一子，並取名為里華（River），以紀念華堅已故亡兄影星里華馮力士（River Phoenix）。

俄羅斯導演Victor於蘇黎世電影節宣傳新片《Gunda》，而華堅正是該片的執行監製。期間他與觀眾進行對談時，Victor就爆響口說：「佢（華堅）剛剛有個小寶貝，順口一提，佢美麗兒子個名叫里華，所以佢依家唔能夠嚟宣傳。」而華堅曾透露過是亡兄激發他對演戲的興趣。里華曾主演過多部電影包括與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演的《不羈的天空》（My Private Idaho），1991年憑影片勇奪威尼斯影帝。而1993年，他在尊尼特普（Johnny Depp）開設的夜店因吸毒過量而暴斃，終年23歲。

查實6月時35歲的朗妮穿着鬆身衫外出時，已被懷疑她懷孕遮蓋大肚子。向來私生活低調的他們一直未有回應是否即將為人父母的傳聞。華堅與朗妮於2012年合作拍攝《觸不到的她》（Her）時邂逅，後來2016年再次合作拍攝《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene）時，才真正發展戀情。今次是二人的首胎。