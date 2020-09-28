預測：周三前，大市價位或具上調空間。

白羊：人氣稍遜，宜多注意與伴侶、家人或共事者的相處及合作情況，多作協調為佳。

金牛：精神及體能稍遜，工作壓力將較明顯，幸人氣及精神狀態稍佳，有助應付所需。

雙子：感情、親子及社交等，人事問題或會較頻，幸人緣運較佳，保持樂觀，有助化解。

巨蟹：公事、家事或感情事等或較費心，但財運回升，有利求職、開單等，宜積極行事。

獅子：事業運回升，具上位及發展良機，但壓力倍添，宜注意身心狀態，多放鬆為佳。

處女：財運一般，開單、簽約宜多予耐性。約會、子女、娛樂等開支較大，宜多加節約。

天秤：人氣及情緒略為不穩，家庭及戀愛運一般，宜多予耐性，小心處理子女等事宜。

天蠍：身心狀態稍遜，辭令及溝通力不穩，工作時宜多注意文書、溝通、傳訊等工序。

人馬：財運佳，利開單等宜積極。但社交、旅遊、約會及家庭等開支或較大，宜多節約。

山羊：心情一般，家庭、職場或感情等或較費心，但人緣較佳，身邊人將較能體諒遷就。

水瓶：精神狀態稍遜，出勤、公幹及海外項目等或會遇有阻力，幸士氣較盛，有助應付。

雙魚：財運稍遜，經濟狀況或生變動，宜檢討及重整。社交等開支或會較大，宜多節約。