【特約報道】今年的10月1日別具意義，既是十一國慶，又是中秋團圓的好日子。西營盤的高尚食府尚品薈，在這個雙重意義的佳節，特別推出多款節日套餐，讓大家可與一眾親朋好友歡聚。

嚴謹衞生措施 安心用餐

尚品薈佔地達38,000多平方呎，裝潢別具氣派，除了開揚闊落的主用餐區外，還設有9間貴賓房，私隱度高，適合用作親朋聚餐或私人飯敍。為了讓食客安心用餐，餐廳積極配合政府政策，除有嚴謹的衞生措施，枱與枱之間亦緊守1.5米的社交距離，每枱最多只可坐4人。

報讀茶藝班有驚喜

餐廳特別請來取得國家高級茶藝師及評茶師資格的資深茶藝師彬彬為客人泡茶，於星期一至六推出「御茶─品茶茶班」（現時每班只限3位)，每班45分鐘，教大家沖茶和品茗。現時凡經御茶茶班預訂尚品薈精選套餐，可享8折優惠。

環保保溫外賣盒

餐廳特意揀選了不銹鋼的高級保溫外賣盒，造型設計復古且高貴典雅。客人只需付$250按金，就可選用環保外賣盒，既保溫又能支持環保，一舉兩得。

尚品薈

地址：香港西營盤干諾道西155號高樂花園7號舖及1樓102~107號舖

查詢電話：2668 0036