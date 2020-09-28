片場鬧爆鄧佩儀？張頴康火滾：合作得十日八日

藝人鄧佩儀（Gloria）於新劇《換命真相》擔大旗做女一，拍攝進行得如火如荼，不過近日就有傳佢壓力爆煲搞到頻頻NG，被指「累街坊」嘅佢就令到要陪佢重拍嘅譚俊彥向友人呻爆，更有傳男二張頴康躁到喺片場發火！呢件事好快就傳到去張頴康耳邊，佢就忍唔住喺社交網「開咪」澄清，強調佢同鄧佩儀都係合作得十日、八日，何來會有不和呢！？

張頴康晒出兩張同鄧佩儀嘅合照，見二人整古做怪咁Selfie，另一張就溫馨拖實小演員隻手，望落又真係唔似不和喎。張頴康仲留言指大家都好少見佢發火，仲「鬧」鄧佩儀如果唔夠瞓都早到現場拍攝，佢就真係會發火喇！之後佢又指其實佢兩個都只係合作咗十日、八日，仍然磨合中，又叫大家畀啲空間佢哋，明嘅明嘅，都係想拍好劇畀大家睇啫。

張頴康社交網全文：「基於近日有幾編報道話我喺片場發火鬧鄧佩儀，呢幾日不停有工作人員問我：『你發火咩？』『係幾時嘅事？我想睇呀』『乜原來你識發火㗎？』到今日服裝姐姐都同我講：『我睇住你訓練班出嚟咁多年，你都唔會發火嘅』

好啦，既然大家咁想睇我發火我就發畀你睇啦！

嗱！鄧佩儀，如果你以後咁少時間瞓覺都早到現場，我發火爆你㗎！如果以後你NG少過我，我即刻發火爆你㗎！

其實，我哋合作咗都係得十日八日，大家都仲係磨合緊，何來會有不和呢！不如畀啲空間我哋啦，我哋都係想盡力做好個戲畀大家睇啫！請各位高抬貴手，放過我哋啦！

死火嘞！講到好似我哋有路咁樣添！不過算啦，我老婆唔會誤會就得喇！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc