認識Mazda新世代e-SKYACTIV X

全新輸港的CX-30，換上集合汽油及柴油引擎兩者優點的高效能新世代SKYACTIV-X汽油引擎，動力和燃油效益更佳，碳排放更少。（方偉堅攝）

為達到減少全球廢氣排放的目標，全球汽車製造業一直面對不斷在收緊的嚴謹汽車廢排標準，不少車廠紛紛開展電動化大計。不過似乎萬事得(Mazda)有其他看法，他們認為儘管電動化是世界車壇大趨勢，但發展已超過一百年的內燃引擎技術也不是沒有突破的可能。

2010年，Mazda推出擁有世界首屈一指的13:1超高壓縮比的 SKYACTIV-G汽油引擎科技。

2020年，Mazda推出集合汽油及柴油引擎兩者優點、擁有更高效能的SKYACTIV-X汽油引擎。

創新的SKYACTIV-X引擎是全球首具採用SPCCI(Spark Controlled Compression Ignition)火花點火控制壓縮點火技術的汽油引擎。簡而言之，SPCCI是一整套極為精密的綜合性燃燒控制技術，成功將傳統汽油引擎的火咀點火(Spark Ignition)及柴油引擎的壓縮點火(Compression Ignition)技術結合，並配合多項革新技術，包括：汽缸壓力傳感器、超高壓燃油噴射系統、超級增壓器及M Hybrid輕混能力系統等，令每一滴油燒更盡，提升引擎動力(低轉高扭力)之餘，兼能達到更佳燃油效益及減少廢氣排放。

最近代理率先將搭載新世代e-SKYACTIC X技術的Mazda3及CX-30(提供前驅及四驅選擇)引入香港。這次提供拍攝的是CX-30前驅版，搭載2.0L SKYACTIV-X 汽油引擎，最大馬力及扭力分別180ps及224Nm，平均油耗達17.2km/L(NEDC)，既擁有相當於2.5L SKYACTIV-G的動力，同時還備有1.5L SKYACTIV-D柴油引擎的燃油效益。廠方數據指，SKYACTIV-X扭力比SKYACTIV-G提升高達30%，而油耗表現提升高達20%。

規格表

車型：五門五座位SUV

容積：1,998c.c.

引擎：SKYACTIV-X直四機械增壓(SPCCI連M Hybrid)

最大馬力：180ps/6,000rpm

最大扭力：224Nm/3,000rpm

傳動：SKYACTIV-DRIVE六前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣臂桿、（後）扭力桿

平均油耗：17.2km/L（NEDC）

車身體積：4,395×1,795×1,540mm（長×闊×高）