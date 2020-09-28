學貓咪伸懶腰　1個月瘦4公斤

雖然坊間亦有各式各樣的減肥方法，但大部分都是地獄式減肥方法，既要瘋狂做運動，又要餓肚節食，要跟足不但有難度，而且好容易減到情緒低落。難道世上就沒有簡單一些的方法，讓我們輕鬆啲又懶啲咁實行瘦身計劃？咁又未必！日本就流傳一種「貓式減肥法」，只需一個簡單動作就有強勁的瘦身功效，聽完係咪勁心動呢？

即使大家沒養貓，都會在街上見過貓咪吧？有冇發覺貓貓都愛伸懶腰，你以為那只是一個消除疲倦的動作？No！No！No！其實它有神奇的效果。日本節目最近請來了一位氣功師介紹了一款「貓式減肥法」，模仿貓咪伸懶腰時的一個動作，每日睡前做10次，即有減磅、瘦腰的功效。還有日本女星實測，證實堅持一個月後成功減去4公斤、腰圍亦同步瘦了10cm。

這個「貓式懶腰」的動作有3個步驟，第1步是先找一處平地，像貓一樣四肢着地，手指、腳趾並攏，腳趾緊貼地板，手臂與地面垂直，雙腳之間有兩個拳頭的距離。

第2步是視線朝下，下巴貼近頸部，一邊吸氣一邊腹部凹陷，背部拱起（像貓受驚時的姿勢），保持姿勢，停止呼吸，維持9秒。

最後一步，邊呼氣邊發出「喵」叫聲，同時雙手向前伸，胸部往下壓、臂部向上頂。維持姿勢並停止呼吸9秒。把3步連起來即成一個動作，然後重複10次，就可以輕鬆瘦身，據說4天便見效。

這「貓式減肥法」為何有效瘦身？原來這種源自瑜伽中的「貓式」動作，能透過伸展刺激腎上腺，分泌賀爾蒙，促進血液循環，加速新陳代謝；再配合「貓叫」加強腹式呼吸練習，便有效強化腹橫肌 （Transverse Abdominals），達致瘦身效果。除此以外還可以放鬆繃緊的肩頸和腰椎，甚至可以收緊大腿內側的線條。即使大的目的不是減肥，想達到放鬆情緒及紓緩肩頸和腰椎痠痛也值得一試啊！