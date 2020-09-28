【娛刺撈飯】阿Lo康子妮　分開天注定？

呢個世界有啲歌，真係唔聽猶自可，一聽毛管戙，其中一首就係《心動》！亦即係早排藝人康子妮，驚爆同結婚18年嘅老公林曉峰（阿Lo）離婚，

佢開Live邊喊邊唱嘅嗰首歌。

《心動》令人毛管戙嘅原因，唔係因為前奏嗰啲「打打打啲打」，

而係首歌前半段話「有多久沒見你，以為你在哪裏，原來就住在我心底，陪伴着我的呼吸」。講到好似心入面嗰個就係你咁款，好冧冧豬咁，你以為真係對你心動？唔唱副歌就或者係嘅！

「啊～如果不能夠永遠走在一起，也至少給我們懷念的勇氣，擁抱的權利，好讓你明白，我心動的痕迹」首歌根本唔係講心動，係講心死！大家不妨上網搵番原唱林曉培版MV，入面張艾嘉嘅獨白：「如果相識是種緣分，那分手是不是也是注定的呢？」再領略一下。

講真，康子妮同林曉峰相識係緣分，離婚亦係注定。林曉峰嘅阿哥林海峰，8年前被問到老婆彭羚會否復出樂壇，佢講咗一段表面睇嚟係搞笑，實則係「明嘅就明，唔明都幫你唔到」嘅說話，佢話：「如果佢出嚟唱《小玩意》，咁我就要唱《垃圾》，小朋友就唱《你沒有好結果》。」

咩料呀？唔通復出娛樂圈會被狗叼咗去呀？有好多人真係唔明㗎，

尤其係用漫威電影嚟回應婚變嘅人，就更加難對得啱個Channel。即管就用番林曉峰同康子妮做例子，講解吓嫁咗人、淡出咗嘅女藝人，

一旦復出，點解會對屋企構成重大衝擊。

好多人都知，林曉峰同康子妮係2001年因為工作關係而邂逅同開始，當時林曉峰仲有個拍拖12年嘅圈外女友，但都照樣搞地下情。好多人批評林曉峰，話佢曾經揚言，會照顧喺2000年製作玻璃工藝品時發生意外，燒傷上半身兼毀容嘅圈外女友一生一世，結果到頭來又係「大隻講」。

可能林曉峰當年仲後生啦，就算佢對毀容女友嗰番「唔介意外表」嘅說話係出自真心，但經歷過重大創傷事故嘅人，好有可能會有創傷後遺症，有時或者會好大脾氣，係一啲都唔奇。身邊人長年累月要做到唔嫌棄、唔介意，係咪真係下巴輕輕，話頂得住就頂得住？

做唔到嘅唔好講，講得出嘅就要做得到！但林曉峰自己都喺呢個花喱花碌嘅娛樂圈，守唔住承諾見異思遷，咁其他好似佢一樣嘅凡人，例如佢老婆，喺呢個萬花筒一樣嘅璀璨世界企唔穩、迷失咗，又好出奇咩？

依家唔係話林曉峰同康子妮之間有第三者，而係娛樂圈嘅性質就係畀你睇靚嘅嘢，唔靚嘅就多數收收埋埋，唔畀你見到。好嘞，林曉峰平日喺屋企會唔會全日24小時都好似出鏡咁，執到四四正正？

冇比較就冇傷害，康子妮唔復出都仲好啲，復出咗，本來刻板沉悶嘅生活，即刻變得多姿多采，仲可以着起婚紗，同黃翊合作拍MV添。

康子妮透露過視黃翊為偶像，林曉峰嘅代表作係咩？維基百科話係「包皮」。

當然啦，直到依家呢一刻，黃翊喺冇任何有力證據支持下，竟然變咗瞞住患腎病嘅老婆，出去滾嘅「第三者」都真係幾無辜，對康子妮嚟講亦都唔係咁公平，事關搞到佢變咗一個「吼你病，撬你仔」嘅變態壞女人專業戶。

唉！其實康子妮只係見識到五光十色嘅娛樂圈，兼外界對佢嘅反應又好似幾OK，甚至有人喺紅館，為做和音嘅佢舉人名牌，令佢已經對厭咗匿喺屋企相夫教子，嗰個康子妮咁解啫！婚姻係種承諾，或者呢一刻林曉峰會更加體會當年圈外女友嘅心情。