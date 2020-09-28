Broadway「智」醒電視Smart Guide LIVE 預告

【營業資訊】成日都聽人講：「對住你仲多過我屋企人！」

依家嘅我想講：「對住電視仲多過對住個人部電腦！」

今時唔同往日，依家嘅智能電視可以為你帶嚟好多娛樂，尤其係最近有新遊戲機、新劇推出，甚至新球季開鑼又可以瘋狂煲劇，依家嘅電視仲有好多功能，分分鐘你都未必知得哂！

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