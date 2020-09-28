靈感煮意︰【15分鐘晚餐】一盤焗黑醋雜菜配酸辣魚柳

我對「一盤焗」系列特別有感情，記得8年前第一次試做之前，曾站在鏡子前望着自己186磅的身體，滿有決心地說：「我要減肥！」隨即很有衝勁地走入廚房，預備好肉和菜，放到盤上，送入焗爐，然後滿心歡喜地等吃。怎料，一分鐘還未夠，突然一下像爆車胎的巨響，焗爐熄了！出師不利，極度灰心之際，丈夫回家，立即陪我到樓下電器舖買一個新的，才800多元，第一次「一盤焗」的晚餐便大功告成！後來，我便展開了作家之路，意想不到的是，當日新買的焗爐的那個品牌更邀請我合作。如果你仍在揣摩人生路向，就讓我把這份祝福送給你，今晚跟着《靈感煮意》做來跟家人分享，為自己定下短期和長遠目標，我深信你一定可以做得到！

材料（2人份）

翠玉瓜 1條

法邊豆 1包（150克）

車厘茄 1盒（200克）

黑醋 2湯匙

橄欖油 1湯匙

蜜糖 1/2-～1湯匙

海鹽、黑胡椒 適量

白肉魚柳 1條

海鹽、黑胡椒 適量

指天椒 1隻

橄欖油 1湯匙

續隨子 1湯匙（Capers）

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03