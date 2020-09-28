惠英紅自嘲不懂溫柔　Mani自爆差啲被祖兒打？

「皇」牌經理人、英皇高層霍汶希（Mani）為今集「繽FUN Live」任嘉賓，身在杭州的她接受「繽FUN主播」俞詠文訪問。Mani先是爆謝霆鋒料，講到謝霆鋒初出道時，曾帶他到主題樂園錄音，但途中失蹤，最後被發現他於門口玩曱甴，玩足45分鐘！講到霆鋒Chok到爆，Mani笑言是與生俱來，到現在都是Chok風依然！期間，Mani爆出霆鋒稱呼她的暱稱，原來Mani以前叫阿珠！

直播至中段時，惠英紅及祖兒加入一同傾偈，三人互笑對方都十分傻！祖兒先指Mani是公認最搞笑之人︰「表達能力好有幽默感，公司依家諗住捧佢做諧星，佢仲好鍾意熱鬧，佢係巨蟹座，無時無刻都想照顧人。」紅姐就笑祖兒是大笑姑婆，佩服對方比她更勤力，再大讚Mani又靚又叻，並自嘲同Mani、祖兒有代溝，但三人同樣不懂溫柔！祖兒更大爆惠英紅的「當年史」：「食晏嗰陣同我哋講，佢以前係同楊生（楊受成）玩，好勁呀呢件事！」紅姐接話之前曾同楊受成去唱K︰「嗰時個個都係唱完K、飲完酒，唔使瞓就直接返工。」

問到三人誰最大火氣？Mani爆祖兒多年前臨開演唱會前，突然有個訪問要做，當時祖兒正於後台開聲︰「佢成個情緒投入咗落個騷度，突然要做訪問，佢情緒爆發爆喊、爆眼血絲，就捉住佢對手叫佢冷靜，其實係驚佢打落我塊面度，做嘢真係唔好阻住佢。」紅姐自爆若工作上達不到自己要求，會發自己脾氣，曾踢爛布景板：「NG多、做唔到就會打自己。」

講到離港三個多月，Mani爆女兒只是打電話給她兩次，全因為是被罰而哭訴。最後問到三人何時回港？Mani指想回香港過聖誕節，而紅姐及祖兒都希望11月回港，祖兒說好掛住媽咪：「佢啱啱先話寄羽絨畀我，真係好想返去見佢。」

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