中秋未能人月兩團圓！馬國明買定月餅送靚湯父母

「視帝」馬國明在將軍澳電視城出席無綫劇集《C9特工》慶中秋宣傳。對於劇中喊戲獲網友大讚演得有層次，大晒視帝級演技，馬國明謙虛說：「唔係，都係跟劇本做，劇本寫得好、有層次，先令觀眾笑中有淚。」

馬國明又否認在社交平台上載與高海寧的劇照讓女友湯洛雯（靚湯）吃醋。講到中秋節，馬國明指與湯洛雯各有各忙，未能「人月兩團圓」，他說：「阿湯要拍電影，我就要趕拍《兒科醫生》，因趕進度依家要分A、B組拍攝，買咗月餅送給Uncle、Auntie，好老土，但諗唔到送乜。」

馬國明又慶幸在疫巿仍有工作，不用被裁員或減薪已感恩。笑指他是有工作又有女朋友屬「人生勝利組」？他笑說：「我唔係，大把人勝利過我，黎諾懿都比我勝利啦，好妒忌佢，哈哈。」

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