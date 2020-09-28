本日日本：東京迪士尼新園區開幕　必到《美女與野獸》城堡

東京迪士尼有新搞作，新園區New Fantasyland於今日隆重開幕！園區自2017年4月開始動工，耗資750億日圓（約HK$56億），號稱是園區史上最大工程。園內重現了《美女與野獸》中野獸居住的城堡。整座城堡高30米，以淡粉色為塔尖的主色調，底層堆疊着夢幻的紫磚和藍磚，夢幻到不行。城堡內設有全新大型遊樂設施「美女與野獸的魔法物語」，你可乘坐魔法咖啡杯，重溫《美》的經典場景，透過超逼真的機械人呈現《美》的故事，配合動畫樂曲的旋律，令人有如置身動畫世界內。

城堡外的街道以貝兒與父親居住的村落為設計主題，可找到以愛慕貝兒的反派加斯頓為主題的加斯頓餐廳，店內可以見到獵人最愛的鹿角、動物雕刻，在火爐上還可以看到加斯頓大大幅自畫像，菜單也表現出獵人豪快的個性，例如麵包中放入大條連骨香腸、芝士風味的法式麵包三文治等。購物可以到Village Shops，由三個不同主題的紀念品店所組成，包括La Belle Librairie、Little Town Traders及Bonjour Gifts。離開《美女與野獸》的小村莊，會看見東京迪士尼樂園初次登場的室內戲院Fantasyland Forest Theatre（開幕日期待定）。整個區域有如被森林圍繞般，在這裏可觀賞到首次登場的原創表演秀「米奇的魔幻音樂世界」，透過視覺感官與耳熟能詳的旋律，與米奇及米妮等一眾角色齊齊走進迪士尼世界中。

另外，和New Fantasyland同時開幕的有於Tomorrow land開設的《大英雄聯盟》（Big Hero 6）新遊樂設施，旁邊也開設了東京迪士尼樂園首家爆谷專賣店Big Pop，提供忌廉餅乾、焦糖芝士及草莓牛奶三種口味的爆谷。一向參觀者只可以和米奇碰面，由現在起更可以和米妮見面並合照，並參觀時尚設計師米妮的工作室！如此多新設施真的令人萬分嚮往，好想快啲去日本呀！