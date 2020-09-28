《C9特工》劇透：大翹羅娜畀人擄走

第六集 (09/28)

B3（黎諾懿飾）不停致電小嬌（高海寧飾）匯報調查所得，令小嬌變得不耐煩，卻深明任務的重要性。二人行動時差點行蹤敗露，竟有人伸出援手……那人原來是特務組織委派的S Man（黃子雄飾），還要B3於商場內開設咖啡店，作為特工新基地。大勁（馬國明飾）兩父子想好為小嬌慶祝母親節，小嬌卻於當日有任務在身，她為免兩父子失望仍勉強答應出席。執行任務當天，小嬌不停收到大勁的視像訊息，讓她情急下要提早行動，B3亦阻止不來。小嬌闖入鐵手的基地，果然有所發現……

第七集 (09/29)

小嬌製造混亂，要從實驗室盜走病毒及解毒劑，卻因心慈而被敵方特工阻撓‧B3闖入與敵方特工對峙，小嬌為B3擋槍受傷，二人總算全身而退。羅娜（簡淑兒飾）因競選工廈主席招致騷擾，大翹（朱敏瀚飾）看不過眼卻遭流氓辨出身份，還連累大勁的母親節蛋糕被摔散。小嬌及後看見大勁重做蛋糕，頓感幸福。B3主理的咖啡店開張，關門後召開特工會議，小嬌卻因家務忙碌而疏於搜集情報。大翹見識到B3為他趕走流氓的功夫，不禁對他崇拜。

第八集 (09/30)

B3與小嬌的家人打成一片，以確保她能兩邊兼顧。大勁為Betty（楊卓娜飾）處理家居維修瑣事，發現她正接受其冤家志伸（曾航生飾）的追求。B3提醒大勁不應將幫忙前妻之事向小嬌如實相告，大勁仍選擇跟小嬌坦白，小嬌因此感到悔疚。B3等猜測敵方特工會跟供貨人連勝（秦啟維飾）接洽，決定跟蹤連勝。孫太（林漪娸飾）看出大翹鍾情羅娜，向他暗示二人不相襯。羅娜有事求大翹幫忙，偶然下偷拍到劉主席的劣行卻被發現。小嬌致電大勁，得知大翹、羅娜（簡淑兒飾）被人擄走的消息……

第九集 (10/01)

大勁趕往營救大翹與羅娜，但未能逃離。關鍵時刻B3趕至，流氓突然拔槍，大勁勇猛撲向對方……經此事後，羅娜仍堅持為正義出選主席。B3登門將小嬌帶走，這一幕被剛返家的清麗（袁潔儀飾）拍下。大勁看過照片後整日神不守舍，還不停編藉口，以說服自己小嬌沒有出軌。B3與小嬌中了敵方特工的佈局，被困藏有炸彈的房間內……大勁終忍不住向小嬌質問與B3的關係，同時B3亦難忍小嬌每次行動要問准大勁，正設法令大勁離開小嬌。

第十集 (10/02)

大勁在家人面前還小嬌清白，更準備為她製造驚喜，向家人與羅娜求助，幫忙拍攝婚紗照。小嬌收到特工召喚訊息，為免眾人枉費心思，拒絕回覆及出席會議。大勁隨大翹折返店內取鏡頭，碰見B3，他主動替大勁預訂高級餐廳。拍照完畢，大勁為大翹製造機會與羅娜共膳，惜不果。小嬌隨大勁往餐廳，竟見到連勝，小嬌迫不得已下在大勁面前開槍，並將特工身份相告。小嬌見大勁未能接受她，只有含淚離開。小嬌登上特工遊艇，將連勝擲進海中……

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