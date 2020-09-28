果粉聚焦：修正5大Bug　iOS 14更新釋出

Apple早前釋出iOS 14，帶來功能上的多個改良，然而引伸出來的Bug都有唔少，其中一個就是更改預設瀏覽器及電郵App後，當手機重啟後就會「打回原形」，令一心改用Gmail為預設電郵的用戶感到不快。幸好，官方好快就作出回應，剛剛釋出了更新檔iOS 14.0.1，帶來多個修復，包括修正預設瀏覽器和郵件在重新啟動後重設的問題；解決相機預覽無法在iPhone 7及iPhone 7 Plus上顯示的問題；修正iPhone無法連線到 Wi-Fi的問題；解決了可能無法使用某些郵件供應商傳送電郵的問題；以及解決影像可能無法在News小工具中顯示的問題。

iOS 14.0.1更新檔容量約為171.2MB，進入「設定」，選擇「一般」的「軟體更新」便可下載。特別一提，Apple也同步釋出了iPadOS 14.0.1、tvOS 14.0.1及watchOS 7.0.1的更新檔，全部均用於除Bug，果粉們記得Update了！