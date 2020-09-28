金像獎兩年整合成一屆　爾冬陞：唔會影響選民判斷力

香港電影金像獎協會公布下屆金像獎將延至2022年舉行，金像獎主席爾冬陞接受訪問指今次決定雖然有反對聲音，但經過商議後最終都落實：「今次決定係由14個董事代表向自己所屬嘅屬會先作出諮詢，然後再作決定。當中，有一個屬會希望繼續舉辦，我已向該會會長解釋，因為籌備需時，現時仍有太多不確定性，無法展開籌組工作，如邀請嘉賓、場地租用問題等，最終董事局大比數意見認為《第40屆》是極有代表意義，亦唔希望喺疫情唔穩定情況下為舉辦而草草處理。（呢個決定會唔會好艱難？）係一個無奈嘅決定。」

問將兩年濃縮成一屆，影片評審方面會否很困難？爾冬陞指沒有影響：「呢段時間喺香港上映嘅片量唔多，兩年整合喺一屆投票，絕對唔會影響吸引力，過往曾經有年度選片數量超過100部，本會以過去經驗嚟講，兩年整合成一屆唔會影響選民嘅判斷力以同相關工作。（今年到目前為止有幾多部電影上映？）截止9月28日只有十幾部，確實資料仍在搜集中。」

今年金像獎因疫情問題已沒實體頒獎禮，金像獎協會本來計劃在明年舉行頒獎禮紅地氈時，頒獎給今年的得獎者，如今下屆延期，是否補頒儀式又再押後一年至2022年才頒發？爾冬陞指：「《第39屆》得獎者早前已獲大會通知陸續取得獎座。補發頒獎儀式將會有待疫情穩定後再作安排。」

明年是金像獎踏入40周年，原本是影壇盛事，現延期會否覺得失去了代表性？爾冬陞則不覺得，並謂：「延期並唔影響香港電影金像獎嘅代表性，就特別情況而延期亦絕唔影響金像獎嘅公正性。（明年會否考慮搞《40周年》慶祝活動？）因為疫情影響所一切籌備問題，所有相關活動有待疫情過後先作出決定。」

今屆金像獎董事局成員任期應是2019-2021，今次金像奬延期一年，爾冬陞指2022年舉行之《第40屆》金像獎仍會以現屆董事局成員來負責。

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