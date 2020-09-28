黃靜藍恨同吳彥祖合作　靚仔顧家係完美Package

現年25歲、「樂基兒師妹」黃靜藍（Nam）任職模持兒工作4年，憑着美人胚子和一臉青春可人氣色，多年來獲廣告商垂青，廣告身影隨處可見。她透露在大學期間獲父親的朋友介紹下入行，笑言：「一開始時乜都唔識，好緊張。因為嗰時都有喺寫字樓做實習生，放午飯或放工就跟公司同事去Casting，先發現影相時個感覺輕鬆好多，自己鍾意影相多過返寫字樓朝九晚五嘅生活，所以畢業後選擇咗做模特兒工作。」問到會否希望幕前發展，她表示：「其實興趣真係好廣範，有機會當然想試。最希望可以有機會見到吳彥祖，可以同佢合作係夢想。（鍾意佢啲咩？）靚仔唔使講，好型、演技好。成個感覺係一個好顧家嘅男人，成個Package好完美。」

個性好動的她，除了模特兒工作外，亦正香港大學修讀Social Science碩士課程，同時亦經常時裝網店，生活相當充實，她說：「依家發覺一日24小時真係唔夠，模特兒工作和讀書其實已經好忙，加埋經營網店真係無時間休息。以前會有時間去睇手機，上網、睇電視、煲劇，依家真係冇晒，啲時間用咗經營網店，研究將來發展、覆客人Message。我比較幸運，平均每日都仲有6至8小時睡覺。做模特兒睡眠好充足，因為好多客戶係Skin Care產品，所以皮膚質素都係好重要。」黃靜藍表示個人比較活躍喜歡創新和賞試：「我個人性格好急，鍾意乜都試吓，覺得唔識就要去學，始終年輕，有咩事都仲輸得起。」

Profile

星座：白羊座

三圍：32”23.5”35”

身高：170cm

嗜好：扮靚、煮野食、打保齡球、肚皮舞、Fly Yoga

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