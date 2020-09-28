「西太后」聯名　大玩網中「爪」

去年英國傳奇時裝設計師品牌VIVIENNE WESTWOOD首度與日本運動巨頭ASICS聯名合作，攜手帶來包括：GEL-MAI KNIT MT、GEL-KAYANO 5 OG、GEL-SAGA、HYPER GEL-LYTE及GEL-DS TRAINER OG合共5款限量運動鞋款，為機能先決的經典跑鞋注入前所未有的時裝感。今季，雙方再次合作打造新一回聯名系列，將GEL-KAYANO 26換上黑白兩色設計，設計靈感源自「西太后」Vivienne Westwood與Malcolm McLaren 1982/1983年秋冬系列首次亮相的Sack Shoes。

VIVIENNE WESTWOOD現任創意總監Andreas Kronthaler（Vivienne Westwood丈夫）特別挑選ASICS經典功能跑鞋GEL-KAYANO 26作為今回聯名系列主角，運用簡約主義重塑出前衞時尚外觀，設計沿用FLYTEFOAM PROPEL中底科技、DYNAMIC DUOMAX支撐系統及可視式GEL緩震膠等精密運動功能，鞋身則採用RIPSTOP防撕扯尼龍取代原本的雙層紡織材質，而鞋帶部分亦簡化成彈性織帶結構，提升穿脫時的便利性，將Sack Shoes的經典元素融入鞋款。鞋面以現代科技感網線製成的網面更透出內層的ASICS虎爪紋營造層次感，鞋踭METACLUTCH穩定片位置加入VIVIENNE WESTWOOD辨識度極高的「Orb」星球標誌，成為鞋款畫龍點睛的精彩細節。