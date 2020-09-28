買碟有神秘驚喜　AGA扮美人魚騷S身形

唱作女歌手AGA（江海迦）今年終於推出全新大碟《So Called Love Songs》，她坦言是一個浪漫派，大碟名稱可從字面來看就是「所謂的情歌」，為答謝粉絲的支持，她特地返公司親自簽名500張限量心意卡回饋粉絲，期間更開直播與粉絲互動，分享拍攝專輯的點滴：「之前有100張已經喺網上好快賣哂，另外有400張會隨機on pack喺實體專輯內，買碟之後記得睇吓有冇我嘅親筆簽名心意卡，希望大家都喜歡我嘅小心意。」長達兩小時的簽名馬拉松完成後，她很有滿足感及是件幸福事。

新專輯另一個驚喜，唱片封套和內頁相片，視覺效果一流，AGA大玩不同造型，有網民留言AGA就像一條美人魚一樣。內頁相片同樣精彩，其中一張AGA穿上貼身透視長裙躺在粉紅色沙上，盡現S形線條和大騷長腿。AGA坦言：「今次的造型粉色系而且好女性化，唔係平時自己會着嘅，但帶出咗另一面嘅AGA畀大家認識。拍攝主題係我喺另一星球享受自己，營造超現實嘅感覺，可算係我最色彩繽紛嘅一次嘗試。」

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