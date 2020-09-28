樂壇頒獎禮疑延期　謝安琪吳業坤望網上進行

《金像獎》宣布延期一年，而本年度樂壇頒獎禮也有變數，去年2019年度三個電台因受社會運動影響而先後取消實體頒獎禮，而本年度頒獎禮則受疫情影響，據知電台方面仍在商議中。

有消息指電台亦考慮停辦頒獎禮一年，因有好多歌手今年避疫而沒有出歌，但電台有感如果停頒成績表，對堅持出歌的歌手不公平，亦有電台參考去年用數碼方式頒獎，甚至計劃恢復實體頒獎禮，並考慮無綫《勁歌金曲》頒獎禮的做法不設觀眾入場，希望拖至11月作最後決定。

歌手謝安琪對於年底頒獎禮無論以實體或不同形式舉行，抑或因各種原因未必可以舉辦，作為歌手的她都支持每一個媒體的決定：「對於我哋嚟講，獎項以唔同形式去頒，係對自己、團隊，一齊參與嘅音樂人樂手都係好大鼓勵，依家大家面對好多狀況，我哋衷心尊重每個媒體嘅決定。」

而吳業坤表示當然想有實體頒獎禮，否則都會有遺憾，但他明白如果疫情嚴峻，一切以社會健康、安全為先：「好多大型活動或者演唱會都轉做網上舉行，或者可以順應時勢同科技發展，嘗試一個網上頒獎禮。」

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