【藝人爆怪癖】周柏豪原來坐喺度小解...

相信每個人都有怪癖，藝人嘅怪癖你哋又知幾多？

近日網上有影片流傳紅磡一帶出現自綁怪癖漢，又向女途人要求解開其手上的尼龍繩，其實怪癖好多人都有，但怪與不怪就見仁見智。

周柏豪說：「我係男仔，但喺屋企係坐喺度去洗手間（小解），呢個習慣由我18歲搬出嚟住開始就有，因為我唔想整污糟，鍾意坐喺度乾淨啲，因為睇好多醫學話啲細菌會彈嚟彈去，咁算唔算係怪癖呢？平時喺街度啲廁所就梗係唔會。」

湯沛宜：「我個怪癖就係好鍾意聞我隻狗『圓圓』隻手，每日都會索幾次，再同佢講：『你好香呀』，好鍾意佢加埋少少沖涼液嗰隻味，會又聞又摸佢啲毛，我好鍾意毛嘅嘢，以前未養狗都好鍾意摸毛毛地毯，總之有毛嘅嘢就會摸，行街見到有毛嘅嘢都摸，尤其冬天見到啲假皮草衫，都會忍唔住走埋去摸，但依家有咗『圓圓』之後就少咗呢個習慣。」

馬國明說：「我有少少潔癖，起身一定會沖涼啦，夜晚臨瞓前一定又會沖涼，中間開工有空檔都會去沖一次。最高紀錄試過一日沖五次涼，好似中間去咗踢波，又陪阿媽去買餸，咁返到屋企又沖一次涼，自己算係幾乾淨啦，因為好怕立黐黐嘅感覺。」

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