好爸爸都會發火　周志康公園狂鬧囡囡冇禮貌

藝人周志康早前於劇集內扮演醉心烹調的富二代，現實生活中的他卻是百分百貼地住家男，公餘視洗碗及湊女為減壓良方，拍拖次數「五隻手指數得晒」。被妻女「嫌棄」長氣的他，育兒自有一套心得：「大女Emma好鍾意同我玩，性格思想同我相近，不過佢有生活需要就會搵媽咪。其實教小朋友需要有耐性，好似Emma試過攞剪刀剪咗妹妺少少頭髮，我當佢好奇同初犯，但同佢講：『下次就要罰嘞！』有次同佢去公園，佢對其他小朋友唔禮貌，我即刻好火咁鬧佢，在場同學嘅爸爸都覺得我好惡。」

阿康有一個同卵雙生的哥哥周志文，長相「一個餅印」但近年事業發展各異。阿康獲無綫給予不少工作，而阿文則獨自於圈中尋覓機遇。問到阿康是否因為家庭顧慮而選擇「安定」，他坦言：「唔係，只係我喺無綫發展得幾開心，所有嘢穩步上揚，希望繼續有戲演，唔好『攤凍咗』搞到演技差咗。其實阿哥近期工作好多，佢之前專登剃咗啲鬚，係因為要接廣告，阿Bob（林盛斌）都話疫情下有工開好難得！」

兩兄弟同氣連枝，阿康形容二人此生「密不可割」，又自爆：「我結婚之前，大家係瞓埋一齊嘅，即使依家開工收得夜，我返舊屋瞓都係同佢孖鋪。好記得細細個嘅時候，我哋會聯手對抗大哥。（擔心阿文終生大事？）每個人嘅際遇唔同，緣分唔一樣，最緊要佢開心啫。佢都好錫我兩個女，會專登嚟睇佢哋。」

談到今次與江嘉敏結片緣，阿康大讚對方「話頭醒尾」，且打趣：「其實我因為楊潮凱，識咗佢好耐，估唔到佢性格一啲都冇變，一樣係咁嘈。」

場地提供﹕帝苑酒店Greenery雅苑座

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