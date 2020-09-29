P牌仔鞏姿希有「佬」陪睇豪車

無綫娛樂台主播鞏姿希（Krystl）參選2018年港姐後入行，隨即加入無綫娛樂台成為主播，早前更拍過《Do姐有問題》及《出走地圖》，備受重用，但惟疫情關係，幕前工作不多，收入大減。早前成功考獲車牌，成為「P牌仔」的她，感到現時錢途未明，娛樂台收入亦不多，故想買車代步都要「停一停，諗一諗！」日前她孖住一位高大男士到灣仔二手車店睇車，面對一眾名貴二手車，都只能坐在車廂內感受「望梅止渴」，期間高大男士亦在旁給予意見，最終睇中一架價值八萬元的二手車，但她仍只得望字，最終未有「扑錘」買車，便雙雙離開。

之後她為慳錢更與高大男士幫襯快餐店，一個餐兩份食，實行慳錢之餘，又可以順手減肥，她接受東網電話訪問，透露原來當日是弟弟陪伴自己睇車，她說：「都係買架車代步，所以都周圍睇緊，始終第一次買車，所以都係想買架二手車，價錢都想係七萬蚊左右，但依家市道唔好，所以都係睇吓，做定功課先，暫時都未有心水。」

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