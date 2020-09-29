東方日報C1：《金像獎》明年休戰　城城鞏俐帝后冇得爭

明年是《香港電影金像獎》踏入40周年，但因受到新冠肺炎疫情影響，大會昨日公布明年頒獎禮將延期至2022年舉行，於2020及2021年上映的電影將力戰同一屆，屬40年來首次！郭富城、劉青雲、鞏俐、倪妮等帝后之爭有排等！

香港因新冠肺炎疫情關係，戲院曾兩度停業，令預期本年度上映的電影大幅度延期，故此《香港電影金像獎》董事局昨日公布下屆頒獎典禮延至2022年舉行，同時2020年及2021年年度符合參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式，亦即破天荒將兩年濃縮成一屆。

《金像獎》主席爾冬陞受訪時指今次之決定非常無奈，亦曾有反對聲音：「今次決定係由14個董事代表向自己所屬嘅屬會先作出諮詢，然後再作決定。當中有一個屬會希望繼續舉辦，我已經向該會會長解釋，因為籌備需時，現時仍有太多不確定性，無法展開籌組工作，如邀請嘉賓、場地租用問題等，最終董事局大比數意見認為第40屆係甚有代表意義，亦唔希望喺呢個疫情唔穩定嘅情況下草草處理。」將兩年濃縮成一屆，似乎令影片競爭更大，不過爾冬陞則指因今年片量不多，影響不太大：「兩年整合成一屆唔會影響競爭力、選民嘅判斷力以及相關工作。（今年到目前為止有幾多部電影上映？）截至9月28日只有十幾部，確實資料仍在搜集中。」

劉青雲平常心

今年《金像獎》因疫情問題已沒實體頒獎禮，本來計劃在明年舉行頒獎禮紅地氈時，為今年得獎者舉行頒獎儀式，如今下屆延期，是否儀式也會押後一年？爾冬陞說：「今屆得獎者早前已獲大會通知陸續取得獎座，補發頒獎儀式將會待疫情穩定後再作安排。（明年會否考慮搞40周年慶祝活動？）現因疫情影響了一切籌備問題，所有相關活動有待疫情過後才作決定。」

今年上映的電影將跟2021年上映的電影一同爭獎，等於增加了競爭對手，受影響的電影包括內地女星鞏俐主演的《奪冠》、郭富城主演的《斷網》、陳家樂主演的《死因無可疑》、鄧麗欣主演的《殘影空間》、林家棟主演的《手捲煙》及劉青雲、倪妮主演的《拆彈專家2》等。《拆2》導演邱禮濤指明白情況，對於競爭大了，他說：「冇所謂，我覺得劉青雲都會以平常心去面對。」

鄧麗欣感可惜

鄧麗欣對於延期大表可惜：「咁多年都未試過停辦，但我好明白呢個決定，今年嘅狀況大家都好清楚，電影產量非常之少，呢個都係冇辦法之中嘅辦法，希望大家一齊撐過去，今年下半年我有部《殘影空間》會上，但今年我都冇想太多，《金像獎》入唔入圍，只係將心思放喺疫情上面，希望疫情快啲過去。」同樣有份演出《殘》片的余香凝支持《金像獎》決定：「希望疫情早日完結，所有嘢回復正常，亦有更多電影可以完成拍攝。」今屆影帝太保則說：「《金像獎》係表揚每一年的香港電影工作者，出年唔辦有點可惜，今年我能夠獲獎好開心、好感恩。」

而兩位歷任影帝任達華及《手捲煙》男主角林家棟均表支持，林家棟說：「今年電影上畫嘅數量係一個問題，況且到時嘅疫情會發展成點又係一個未知數，所以押後一年，我覺對大家都安心啲。」至於今年台灣《金馬獎》則如期舉行，將於本月卅日於線上公布入圍名單，並在11月21日舉行頒獎禮。

另外，鞏俐和吳君如於29年前曾合拍周星馳的《賭俠2之上海灘賭聖》，而早前忙於拍攝由君如老公陳可辛任導演的電影《奪冠》，飾演中國女排「郎平」的鞏俐與君如同場，兩女全程表現親密，鞏俐更以「老朋友」來稱呼君如，在旁的陳可辛竟不知兩人友好：「你們認識？」激到君如反白眼，鞏俐搭着君如的膊頭說：「我們兩個一起拍過戲，她對我特別好。」君如見鞏俐在拍攝時按着腰時，即幫她矯正姿勢，多年來對好友仍然表現貼心。

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