計劃湊個好字　李麗珊唔敢睇生女擔心有後遺症

開電視主播李麗珊（Lisa）「卸貨」榮升人母，B女重5磅幾，中文名仲未改，但英文名就叫Kelly，Lisa話囡囡個名係有特別意思︰「因為我同老公都鍾意陳慧琳（Kelly），當知道後，囡囡就改咗呢個英文名。」

選擇開刀生B嘅Lisa，話全程手術都好緊張，始終都係第一次生B︰「醫生怕我緊張，一路做手術就一路同我傾偈，然後又話當BB出世就一齊叫『Kelly』，喺產房個氣氛好好。」佢又話喺手術過程中不停向左、向右望，完全唔敢向上望︰「頭頂有盞鏡面嘅手術燈，係會睇到醫生做手術個過程，喺好奇之下試過望一眼，就見到自己個肚Cut開咗，即刻避開唔望，之前家姐生B望完有陰影。」

B女出世之後，Lisa話隔咗1、2秒先聽到大喊聲，內心既激動又感動，當下都忍唔住喊咗出嚟！之後B女就被護士拎埋一邊做簡單清潔，Lisa話一直都好想望真啲B女個靚樣︰「想睇吓係咪有好多頭髮，因為產檢嘅時候個醫生話佢有好多頭髮，點知佢真係有好多，好搞笑！第一眼見到B女個感覺真係好神奇！」

問身體復原情況？Lisa指不錯︰「係第二日落床有少少痛，嗰種痛都承受到，之後嗰幾日都有行去BB房餵奶，依家掙扎緊餵全人奶定半奶粉，自己就想全人奶，但又怕奶量唔夠，盡力做啦！湊BB比想像中難，玩人哋嗰啲就好易，但當你24小時對住一個BB，不停重複餵奶、換片，基本上係冇覺好瞓，頭嗰幾日真係好唔適應，依家都開始習慣。」

Lisa又讚老公係最佳拍檔︰「佢有幫手餵奶、掃風，暫時我最叻係換片，手勢愈嚟愈純熟，遲啲就會試同佢沖涼。」追多個仔仔，湊夠個「好」字？佢話要睇定啲先︰「雖然我好鍾意BB，聽人講頭一個月係湊得最辛苦，就睇吓我捱唔捱得到頭一個月先，如果唔係都會想追多個嘅，目標係一年後。」

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