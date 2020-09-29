白羊：事業及財運較佳，利求職、轉職等，宜積極。但公事壓力較大，多作協調為佳。

金牛：精神較佳，情緒及家庭運回穩，較能享受家庭樂，與家人多作交流，助增進情誼。

雙子：社交運較旺，利交朋結友聯誼歡聚。但人事變動或會較頻，宜注意溝通多予耐性。

巨蟹：社交及戀愛運回升不少，但思考力略為不穩，多休息有助放鬆及維持各方平穩。

獅子：事業及財運持續較佳，議價力較強，求職、轉職、謀事等機遇不乏，宜積極進取。

處女：精神狀態較佳，但親子及感情關係或較費心神，財運一般，宜小心處理金錢事宜。

天秤：人氣、情緒，家庭及戀愛運雖持續不穩，但社交運回升，有助改善各式人際關係。

天蠍：工作及事業運轉佳，發展及上位良機不乏，宜積極進取。但體能一般，宜多休息。

人馬：人緣及社交運持續較旺，但財運不穩，多節約之餘，宜小心處理朋輩金錢等事宜。

山羊：情緒及家庭運略為不穩，家事或會較頻，幸人緣稍佳，多予協調和包容有助化解。

水瓶：精神狀態略為回穩，但仍需爭取休息。戀愛運稍佳，多交流有助增進情誼與默契。

雙魚：體能回升，正財運較佳，利開單等，宜積極。上班時宜多注意文書、傳訊等工序。