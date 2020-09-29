萬8平方呎Frozen魔幻世界　好開心耶~~

要數迪士尼的經典公主，又怎能不提《魔雪奇緣》（Frozen) 內的Elsa和Anna呢？首部電影在2013年上映，風靡至今時今日，多年來兩位公主的人氣持續高企，去年續集登場，人氣更闖高峰。小女生們想再次投入魔法冒險？無問題，事關於台北、韓國及上海等地先後舉行的《Frozen夢幻特展》，將於11月17日至明年2月28日在香港開展，是次展覽獲富衛保險全力支持，扛造出18,000平方呎魔幻世界，並設置了10大主題區，包括以全新造型登場的愛莎女王及安娜公主之「阿德爾女王加冕」、華麗經典的「阿德爾城堡」、動人邂逅的「浪漫鐘樓」、神秘莫測的「精靈山谷」等，讓粉絲可一次過暢玩不同主題特色。

想感受嶄新科技帶來的另類魔法？又得，愛莎、安娜、基斯托夫、小白等經典角色在場內靜候，大家可透過多元化互動環節探索不一樣的奇幻世界，見證安娜公主成為阿德爾女王，以及愛莎成為魔法森林女王的魔幻奇景。希望以優惠價參與如此精彩活動？由即日至10月19日特別推出早鳥預售優惠，名額只限3萬個，各位家長要出動啦！