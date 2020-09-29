第一次上大陸節目　爾冬陞鬧喊演員：靠個樣係冇用！

名導演爾冬陞（小寶）第一次為大陸的綜藝節目做評審，就忍唔住要破口大罵只靠樣子食飯嘅花瓶演員，不過其實小寶係愛之深責之切，佢最近為內地節目《演員請就位2》任評審，在場還有導演陳凱恩、趙薇和郭敬明等給予演員評分。

最新一集中，爾冬陞狠批表現不佳的22歲男團「UNINE」偶像、曾在《延禧攻略》飾演五阿哥永琪的陳宥維、以及丁程鑫和王楚然。小寶狠狠地訓話指陳宥維連基本掌握五官的技巧都缺乏，更坦言其他導演太客氣，他只感到「無語」。之後小寶亦語重心長咁話靠樣搵食唔掂：「等你老了就沒有人看你了，你回去做男團也沒用……像你這種外形的演員，全中國有多少，你靠樣子是沒用的！」嚇得21歲女演員王楚然當場落淚！而評審趙薇和郭敬明等都嚇到呆一呆，爾冬陞事後解釋，正是因為演員年輕才需要有人對他們嚴厲訓話，而網民都力撐爾冬陞講得啱！

人稱小寶的爾冬陞是香港著名導演，曾兩度獲得香港電影金像獎最佳導演及最佳編劇，1993年推出文藝片《新不了情》，令袁詠儀、馮寶寶、秦沛亦分別獲得最佳女主角、女配角及男配角獎，而此片亦為爾冬陞的代表作。