憑賣座歌舞片《媽媽咪呀!》(Mamma Mia!)走紅的美國女星雅曼達施菲(Amanda Seyfried )近日為演員老公Thomas Sadoski誕下一女。

現年34歲的雅曼達與老公於慈善組織戰火兒童(War Child)與INARA的網站貼女兒照並發聲明宣布喜訊,不過就沒有透露女兒的姓名以及幾時出世。二人是該慈善組織的委員會。二人於2015年合作百老匯劇《The Way We Get By》時邂逅,翌年拍拖。他們於2016年9月宣布訂婚,2017年秘密結婚。二人育有一3歲女兒Nina。