世界心臟日　定期檢查防冠心病

心臟病是本港「十大殺手疾病」的第3位，當中以冠心病最為普遍，而9月29日是「世界心臟日」，希望藉以喚起大眾對心臟健康的關注。要有效預防冠心病，其實只要持守良好的生活及飲食習慣，已可大大減低患病機會，同時亦應定時作身體檢查，讓有初期病徵者都能及早醫治。

與身體老化有關

隨着年齡增長，人體的組織會出現老化，動脈漸漸失去彈性，當血管硬化、管腔收窄，血流有機會受到阻塞，一旦冠狀動脈的閉塞情況嚴重，供給心臟的血流減少，可引致心絞痛，甚至心肌梗塞，對生命構成威脅 。前香港心臟專科會長劉柱柏醫生表示，冠心病屬於機能退化的病症，可分為急性和慢性，成因與身體老化有關，因此患者多為50歲以上的男性和60歲以上的女性。另外，受遺傳、疾病 (如糖尿病、膽固醇高及血壓高)、壓力、吸煙及不良生活習慣影響，近年冠心病患者更出現年輕化趨勢。

運動時顯病徵

冠心病的徵狀因人而異，患者一般會出現氣促、疲倦、胸痛(心口痛)等病徵，通常於運動時較為明顯， 劉醫生指出，許多人以為胸痛是小事而沒有理會，但原來這是患病的警號，其中典型胸痛多出現於心口正中，患者會感到心口受壓，難以呼吸，有機會是冠心病、心絞痛引發，痛楚會持續約10多分鐘，亦有可能反射到肩膀、手臂等部位，因此，一旦出現胸痛，應及早求醫。

治療方面，亞士匹靈是常用藥物，可防止血管阻塞，降低膽固醇、減慢或血管擴張劑可放鬆血管，從而減低負荷。若服用藥物一段時間後，病情仍未改善，可考慮接受「通波仔」或「搭橋」手術，患者應徵詢醫生專業意見，選擇最適合的治療方法。值得一提，冠心病是無法根治的，患者只能透過調節生活和飲食習慣來控制病情。

4招預防冠心病

1.三低一高

高血糖、高血壓及膽固醇過高，均屬於冠心病的高危因素，因此要留意飲食均衡，在食材選擇上力求做到「三低一高」，即低鹽、低糖、低脂與高纖。

2.控制體重

研究指出，中央肥胖(即大肚腩)會增加患心臟病的風險，因此要控制體重，最有效的方法是多做運動，建議每星期最少進行2至3次約30分鐘的帶氧運動。

3.立即戒煙

據衞生署的資料顯示，35歲至69歲的男煙民死於缺血性心臟病的機會，較非煙民者高超過一半，女煙民的機率更高出一倍！換言之，要防病，先要戒煙！

4.勤於檢查

年齡介乎40至50歲者，每兩年要接受心臟檢查，已出現徵兆者更應該每年檢查，好好監控狀況。