咖啡有驚喜　外出在家都可品味

每日一杯回魂啡，對上班族來講非常重要，除了用來提神，啡迷亦會留意咖啡的味道和配搭。最近坊間不但有新推出的咖啡口味，部分餐廳和品牌還和著名的咖啡師及咖啡品牌合作，推不同類型的新品，無論是創意的咖啡特飲或甜品，甚至Coffee Pairing都有，於餐廳享用，又或自己在家DIY，一樣感受到咖啡香。

餐廳篇

下午茶拼配

尖沙咀Artisan Lounge和咖啡品牌Ninety Plus Coffee合作，由即日起至10月底推出「精品咖啡手工下午茶體驗」，客人在品嘗下午茶點的時候，會有3款手工精品咖啡拼配。如餐前飲料Gesha Juliette冰滴咖啡，和瓜手指三文治、火腿和蜜瓜等很夾。富忌廉幼滑和柑橘香氣的Caturra天然咖啡，和栗子朱古力及瑪德蓮貝殼蛋糕配合，甜度滿分。最後用稀有的Perci Gesha手沖咖啡，其石榴和黑朱古力的氣息，用來配粟米波板糖、提拉米蘇和Bon Bon朱古力，層次更豐富，當然大家亦可選擇單點的手沖咖啡系列慢慢品嘗。除此之外，店內還特設期間限定的Coffee Gallery，內裏有藝伎（Gesha）、卡圖拉（Caturra）和混合原生種（Heirloom）等矜貴的咖啡豆售賣，大家可以慢慢選擇。

台式創意咖啡

牧羊少年咖啡館因應品牌成立8周年，尖沙咀分店率先推出全新餐單，除了有不同的菜式外，還有台灣冠軍咖啡大師林東源教授推出的創意咖啡，包括暖入心的熱溶白朱古力牛奶咖啡、加入八角和丁香等的濃縮香料熱可可咖啡，以及清爽的冰伯爵茶咖啡，每款都讓味蕾的感覺煥然一新。

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屋企篇

睇片整甜品

雪糕品牌Häagen-Dazs和得獎咖啡師Lucas Chung合作，利用期間限定咖啡口味的雪糕，教大家加不同的材料，炮製特飲或甜品。如以Espresso Tonic作靈感的炮製的雪糕特飲Fizzy Macchiato，意式Affogato搖身一變成Double Chai Affogato，以及重朱古力口味的Choco-Berry Frappé，最開心是拍埋片教大家點沖泡，跟住做肯定零失敗。

限量印尼咖啡

想簡簡單單來杯靚啡，可選擇Nespresso新推出限量的Master Origins Aged Sumatra咖啡，選用印尼蘇門答臘高地的咖啡豆，帶木和辛香，入口散發可可和焦糖的味道。值得一提是粉囊選用80%再生鋁材包裝，較平常的物料更為環保。