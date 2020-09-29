「猿」住民族BAPE BLACK®

2018年以全新姿態回歸的BAPE BLACK®系列（最初於2015年春夏系列推出），為大家熟悉的日本潮流品牌A BATHING APE®最高級系列，採用黑魂設計作主調，運用上乘物料及細緻工藝打造出散發奢華氣息的潮流服裝。今個秋冬系列，BAPE BLACK®的設計靈感就源自北美洲納瓦霍族（Navajo），從現存於北美洲最大的原住民族身上擷取各種設計元素，將色彩繽紛的民族圖案與品牌標誌性猿人圖案結合，並加入Swarovski水晶及金屬鈕扣提升質感。除了推出多款民族風格設計的服飾單品外，此系列更邀請新進銀器品牌Natural Instinct及羽絨背心品牌Rocky Mountain Featherbed合作，為本季度打造出多款注目的聯名單品。

當中由稻葉表（Hyow Inaba）於2017年創立的Natural Instinct，特別創作出多款糅合印第安民族風格及BAPE BLACK獨特圖案的銀器飾物，各款925純銀頸鏈、手鏈、手鈪及戒指都暗藏猿人圖案於其中。另外以羽絨背心聞名的Rocky Mountain Featherbed，早於上世紀60年代已經創立，可惜80年代中宣告結束，至到2005年由古着收藏家寺本欣児（Kinji Teramoto）買下品牌重新經營後才再次備受潮界追捧。除了產地由美國製改為日本製之外，多年來仍然是以羽絨背心及外套作主打，今回與BAPE BLACK®聯名就推出了一款全黑羽絨背心及黑色腰果花（Paisley）羽絨外套。兩者同樣於背部皮革位置壓印上猿人圖案，為兩款聯名版本羽絨服飾提升獨特性。