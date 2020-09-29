設生命熱線助藝人！中村獅童未公開悼念結子成箭靶

日本女星竹內結子前日在家中自殺身亡，終年40歲。消息令藝能界大為震驚。不過至今，他的歌舞伎演員前夫中村獅童未有作出回應，不少網民紛紛在他的社交網留言譴責。

竹內結子離世當天，中村的社交網最新上載了三個月大兒子露出燦爛笑容的照片，但網民大部份留言都是批評和譴責他，狠批中村當年搞婚外情導致同結子婚姻破裂，又斥他前妻死後連一句悼念說話也沒有，對結子太過薄情，不停向他攻擊，中村慘成網民的箭靶。據相關人士透露，中村當天照常工作，不過突如其來的噩耗令他相當震驚，目前心情仍未平復。

而與結子拍攝日劇《冰之驕子Pride》傳出緋聞的木村拓哉，在社交網對結子逝世隻字不提，沒有留言悼念，每天只分享他拍攝特備劇《教場2》的情況。不過，不少網民上載他與結子在《冰之驕子Pride》的親熱場面，對兩人演出十分懷念。

由於今年已有六名藝人相繼自殺身亡，包括竹內結子、三浦春馬、蘆名星、藤木孝、木村花和濱崎麻莉亞，日本政府對嚴重自殺問題相當關注，有關機構特別為藝能界設立「生命熱線」服務，向有需要的藝人施以援手。