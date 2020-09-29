朱主愛大理走一轉　歎美食嗌怕肥

馬來西亞唱作女神朱主愛（小草）早前到雲南大理走了一趟，笑言近幾年為了工作不停飛來飛去，把去過的地方都搞亂了，已忘了到底有沒有去過大理。今趟她在大理逗留了五天，很喜歡此地：「這裏很舒服、很放鬆，空氣好、天氣好，風景美得很，雲南處處是景，完全不用刻意去觀光遊覽，隨便都可以拍到很美的景色，只是坐在咖啡室，望望窗外風景，看看雨景，已經好享受了！」

問到身材一直fit爆的小草可有放縱品嘗地道美食？她笑說：「當然有！最愛米線及菌菇雞湯，不過怕胖，所以還是比較克制呢！」她表示今次主要是感受大理的藝術及文青氣息，尋找創作靈感，去了不同的咖啡店和餐廳，看到很多年輕人在街頭自彈自唱，有次在吃飯途中聽到街頭有年青人在唱《你最最最最重要》，勾起了她當初在網上翻唱及在創造營的回憶，希望能有機會再到大理走走。

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