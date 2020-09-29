東沖有料到：泰航的油炸鬼

之前曾經報道過，泰航將曼谷公司的員工Carteen改裝成對外開放的餐廳，讓當地人光顧。而最新搞作是於五間Office售賣油炸鬼！新鮮油炸的油炸鬼，配以令人聯想到航空公司招牌顏色的甜番薯醬，每包售THB50（約HK$13）。

以Silom路的Office為例，每朝清晨4:30便有人排隊購買，人山人海，十分誇張！這些油炸鬼並沒有添加榴槤、朱古力、椰子或冬蔭味，卻洋溢着濃濃的人情味——泰國人對泰航可算是充滿情意結，當得知這間公司出現經濟問題宣布破產，大家都樂於前往消費作出支持。

我相信很多泰國人也買了這間公司的機票，此時此刻就算未能退票，也從來沒有聽說有苦主因此前往該公司指着員工責罵。相反當泰航將員工Carteen改成餐廳的消息傳到香港後，便有買了泰航機票的香港人致電大興問罪之師，查問點解可以開餐廳賺錢都唔可以退票，對比非常強烈……

其實，泰航並非執笠結業，只是因經濟出現問題才宣布破產，今時今日世界各地依然有他們的航班，旗下一些Office照舊營業，只是減少了部分運作。至於退票問題，據知已進行法律程序處理，希望能早日將款項退回。期望泰航能早日回復正常，大家也可以早日安枕無憂去旅行。

話說回來，泰航Office除了賣油炸鬼，Office內亦提供早餐和午餐，特色是設有飛機椅，讓大家有恍如飛機內用餐的感覺。如此噱頭也真的吸引了不少本地人前往光顧，正如之前所說其實都是情意結和人情味。這就是泰國。

胡慧沖