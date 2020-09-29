陳柏宇細個玩火！激到外婆咬佢Pat Pat

歌手陳柏宇（Jason）帶住外婆為ViuTV全新節目《玩．謝我阿婆》到台南及墨西哥旅行，明晚（30日）播出的第3集，攝製隊安排陳柏宇和他外婆到訪當地兒童之家，與小朋友玩遊戲之餘更以歌會友，逗得小朋友們非常開心。

Jason又鼓起勇氣和婆婆談到兒時被送到兒童之家的往事，外婆想起當時稱仍然感到非常肉赤，因當時她整天忙碌工作，不知道Jason媽媽安排他入住兒童之家。為了彌補經常帶Jason外到外邊玩，並且特別呵護，怕小朋友在如此家庭下長大，性情會變壞。她又指Jason小時候相當頑皮，有次被大舅父打，婆婆邊喊邊錄音，至今仍然保留着錄音帶。但她認為小朋友頑皮，不需要用打小朋友來教導。但有次Jason玩火，激到外婆除褲咬他pat pat，二人憶起甜蜜回憶也笑起來，Jason更親親外婆面頰，相當溫馨。

Jason講到感受：「長大後冇嬲任何人，從來冇同家人講起呢件事，每個人都會犯錯，都希望有改過機會，如果因別人犯錯而受傷的人，能夠學會原諒，自己也會開心。好難同媽媽講番呢件事，因為冇啱嘅時機同理由，好難將舊傷口再揭開，更加唔想睇到媽媽傷心。」他又希望自己誕下女兒，能令媽媽感受多一次由細到大照顧一個小朋友的心情，從中解開心結，原諒自己。他說：「細個經歷絕對影響自己照顧女兒同教導女兒嘅方法，明白要給小朋友無限愛、無限體諒、無限原諒。」

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