為嚴淑明補祝生日　區永權自爆有對方J圖

藝人嚴淑明（Mandy）邀來區永權擔任嘉賓，齊齊主持網上節目。完騷後永權推出蛋榚，為9月11日生日的Mandy補祝生日。二人兩、三年前透過陳敏之相識，永權更謂：「Mandy係敏之嘅心靈奶媽，佢哋係我隔籬房傾偈，我『偷聽』到晒，哈哈！」永權直言20年前自己往台灣發展時，於電視上收看金鐘獎，當時擔任嘉賓的Mandy穿上一襲透視裝令他一直「難以忘懷」，開始視對方為女神：「嗰時冇乜通告咪喺屋企睇電視，見到佢喺紅地毯少布到嚇死人，身形好弗又駕馭得好好，成為大家成日都講J圖。」

Mandy回想當年這襲性感裝，她直言如今已無膽再試：「金鐘獎大會就叫我壓軸，但一定要衣着大膽。嗰件係國王的新衣，裏面真係冇嘢㗎，直到依家都維持到金鐘獎收視之最，成為經典。」

當被問到早前其美容院與一名女顧客的糾紛事事件，Mandy指事件已告一段落，她坦言：「怪我太過善良，其實係佢當初冇申報本身患有玫瑰座瘡，我哋即刻帶佢去睇醫生，仲畀咗四千幾蚊醫藥費，點知佢仲要將件事公告天下，好彩無綫方面有幫我澄清番。」

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