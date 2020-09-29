被笑冇腦！江嘉敏夢想竟然係做醫生

藝人江嘉敏、黃嘉樂、林秀怡、吳沚默等，現身將軍澳電視城為明珠台《好醫生》第三季造勢，眾人以實習醫生造型登場。當中曾於《白色強人》中飾演腦神經外科顧問的黃嘉樂，於影相期間跟江嘉敏開玩笑，嘲笑對方：「你要畀我醫，因為你冇腦。」笑翻全場！

江嘉敏活動後受訪，講到被說「冇腦」，她笑言：「唔敢頂前輩嘴，佢做過我3次男朋友，已經好鬼熟，所以開玩笑係OK，如果唔係我都打佢。（開玩笑嘅底線？）我都幾玩得㗎，熟嘅話都OK，但涉及身邊啲朋友同屋企人就唔OK。」

首次穿上醫生袍的她，自言相當恨演醫生角色：「可能我入行年資淺，做開都係啲女朋友、妹妹嘅角色，但其實我嘅夢想係成為醫生，奈何成績唔允許，讀到都驚醫死人，惟有喺戲劇上滿足。」提起她於台上說想做手術醫生，為病人開刀，她笑說之前有相關「經驗」：「讀書有劏過牛眼、青蛙。（唔驚血？）唔驚人哋嘅血，但驚自己嘅血，細個因為鼻膜好薄，成日流鼻血入醫院，係資深病人。」

講到她日前出Post宣布退演新劇《金宵大廈2》，江嘉敏解釋因為難就兩劇檔期：「依家都未拍完《七公主》，《金2》9月頭就要開拍，之前都試過兩劇疊住拍一個星期，但今次溝通過唔得，就連短髮造型都試埋，所以接唔到都好失望。（真係要你剪短OK？）光頭都得！睇咗劇本，呢個角色好有發揮空間。（邊位演員頂上？）呢個就唔清楚。」

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