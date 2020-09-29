秋日Dry Dry哋　靚靚加濕器補水

近日早晚已見起風，秋天的確不知不覺來了，秋冬季節天氣乾燥，所以一部加濕器可說是必須。香港地家居出名淺窄，大大部的加濕器實在相當佔位置，各類小巧又精緻的加濕器就合時宜了。網上品牌玩意局推出了兩款特色造型加濕器，外形有趣，話咁易融入家居。

牛奶造型夠小巧

把電話亭帶回家