秋日Dry Dry哋 靚靚加濕器補水
2020年09月29日 17:15
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網店推出的兩款別致造型加濕器，小巧精緻，顏值與實用並存。（互聯網）
近日早晚已見起風，秋天的確不知不覺來了，秋冬季節天氣乾燥，所以一部加濕器可說是必須。香港地家居出名淺窄，大大部的加濕器實在相當佔位置，各類小巧又精緻的加濕器就合時宜了。網上品牌玩意局推出了兩款特色造型加濕器，外形有趣，話咁易融入家居。
牛奶造型夠小巧
一盒牛奶造型的小型加濕器，具備直噴和間歇兩種模式，直噴模式能快速提升空氣濕度、間歇模式持續提供水分，維持空氣濕度。260ml的容量，直噴模式可維持4小時、間歇模式維持6小時，自動斷電，帶來安全保障。採用超聲波霧化裝置，顆粒直徑小於15um，均勻細膩，快速擴散在空氣中。靜音操作、內設濾綿、Micro USB插口，方便易用。有牛奶白和落英粉兩個顏色，售價約143港元。(https://bit.ly/3mcfPTC)
把電話亭帶回家
迷你的電話亭設計，相當有新意，300ml的容量可在持續噴霧模式時運作10小時、間歇模式運作20小時，連續使用8小時自動斷電防乾燒。靜音加濕，細膩水霧，不留痕迹，加入夜燈功能、防滑底墊功能更全面。電話亭加濕器的尺寸是80mm X 80mm X 142mm，暫時只有紅色和白色，售價約109港元。(https://bit.ly/2FollBB)