鄭伊娜有早產危機　醫生下「生B禁足令」

前亞姐鄭伊娜（Ena）與唱作人潘敬祖（Felix）結婚後，今年成功造人，鄭伊娜日前公布「小公主」將於本月尾出世，原本計劃在34周輕鬆拍攝孕婦寫真，怎料上月醫生告知她有早產危機，更下了「生B禁足令」，鄭伊娜說：「醫生話行行企企不宜超過10分鐘，飯都唔好煮，將啲Baby Shower、訪問、拍攝、聚會全部取消，留喺屋企瞓床休息。」Felix指為了BB健康，安慰失望的老婆乖乖地聽醫生話，網上媽媽頻道的製作也暫停，他會負責努力賺錢照顧老婆與BB。

鄭伊娜指踏入九個月，醫生指她情況安全，她立即通知攝影團隊重啟孕婦寫真計劃，終在一周前完成拍攝心願，留下孕媽媽最美的時刻，她說：「依家終於唔使擔心，仲影咗一輯咁靚嘅孕婦寫真，場景、妝容、服裝、唯美的拍攝手法都係我想要嘅，整個過程老公都喺身旁照顧我，好幸福，好開心。」

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