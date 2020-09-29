想為家姐做伴娘　張寶欣自爆有圈外男友

藝人張寶欣今日現身護膚品牌活動，她稱相當注重護膚，本身屬中性皮膚，以往都有暗瘡問題。講到近況，寶欣坦言幕前演出比較少，現時主要集中經營網上購物平台生意：「之前都係代理品牌，最近想做一個自己品牌，依家搵緊廠商合作，係健康食品。（自己做埋代言？）未知，可能請個好有名氣。（網上平台生意點？）做咗一年都唔錯，係正數，有賺錢。啲產品都係自己試過，成分無問題先會推薦，貴精不貴多。（依家做女強人？）呢個係興趣，好開心，我有熱誠去做，又可以賺到飯食。」

提到家姐張寶兒日前公開一年前已獲男友袁偉豪求婚，寶欣稱戥對方超級開心：「求完婚當日，家姐就喺家人嘅whatsapp群組公布，因為佢哋想低調，所以大家都冇講出去。（知唔知佢幾時婚期？）唔知，佢哋未講。（預咗你做伴娘？）我好希望，一定要搵我，我未做過伴娘。（幾時到你結婚？）我未有咁快，依家有拍拖，對方係圈外人，拍咗少少時間，我未認定佢架！」

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