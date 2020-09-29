【東京電影節】春夏與能年玲奈新作入圍打對台

《第33屆東京電影節》將於10月31日至11月9日在東京六本木舉行，今日公布入圍競賽電影名單，共有32部電影作品，中國電影有3部，包括梅峰執導，李現、春夏主演的作品《戀曲1980》；申瑜執導，萬茜、黃覺、李庚希主演的《兔子暴力》，以及石萬執導，侯瓔珏、姜序萱主演的《無生》。此次將主競賽電影、亞洲未來和日本電影Splash三個單元合併為「東京首映2020」新單元，不設獎項，由觀眾投票選出觀眾獎。此外，許鞍華執導，馬思純、俞飛鸿、彭于晏主演的新片，則入圍「World Focus」單元。

入圍的日本片則有竹中直人、山田孝之與齋藤工合演的《ZOKKI》；林遣都和能年玲奈主演的《把我關起來》、佐久間由衣與奈緒主演的《你永遠比他們年輕》、佐佐木想執導的《鈴木先生》、小山駿助執導的《第一份工作》、內山拓也執導的《我腦海中的佐佐木》、廖捷凱執導的《蛾之光》。還有日本與馬來西亞、法國合作的電影《Malu夢路》，永瀨正敏與水原希子有份參演。另外，老戲骨役所廣司擔任電影節大使，他邀得導演是枝裕和合作主持「亞洲交流論壇」。