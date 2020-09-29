本日日本：話題之作！《鬼滅之刃》列車今日現身

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」將於10月16日在日本上映，為配合電影宣傳，除了與JR東日本合作推出「鬼滅之刃×SL群馬～無限列車大作戰～」活動外，JR九州也於今日至12月28日，舉辦「鬼滅之刃」聯名活動。焦點有特急列車海鷗號（かもめ）及音速號（ソニック）車身印上《鬼》角色圖案運行，夠晒話題性！其中於博多至長崎行駛的鬼滅版海鷗號，其6節車廂分別有炭治郎、我妻善逸、禰豆子、嘴平伊之助等粉墨登場。而於博多．中津至大分．佐作行駛的鬼滅版音速號，其第4及5號車廂則會鬼殺隊的柱級成員列陣。與此同時，Ｄ&Ｓ列車SL人吉的車牌（Number Plate）會變更為「無限」字樣，並於11月1日、3日、15日、21日及23日由熊本往博多方向運行。

活動期間，使用JR九州app GPS定位打卡集齊13個地點的電子章，即可獲得抽獎資格，當中1,000名朋友有機會獲得智能卡車票「鬼滅之刃限定SUGOCA」。得到電子章後，使用指定App掃描該車站活動海報，《鬼》的角色將會出現在手機畫面上，每個車站有特定人物，例如門司港站是竈門炭治郎、日田站是竈門禰豆子、箱崎站是煉獄杏壽郎、鳥栖站是不死川實彌等等，你更可以與角色們一同合照，夠晒特別！為配合活動，JR九州推出「鬼滅之刃九州無限搭乘票券」+限定原創徽章套裝（共15款），憑票券可於連續兩天無限次乘搭JR九州的九州新幹線・在來線的特急、快速、普通列車，限定2,000套，售20,000日圓（約HK$1,480）。此外，也會有各式聯名限定商品發售，粉絲記得要繼續留意網站公布。