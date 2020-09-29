柯佳嬿二度封后　30+少女穿搭超減齡

柯佳嬿憑《想見你》再度封后，30+的她看上去仍像少女，演高中生毫無違和感，私服造型更是活力滿滿。（互聯網）

說起2020年熱播劇，台彎神劇《想見你》必定榜上有名。這部集愛情、懸疑、推理及穿越等多種元素於一身的劇集，不但炒熱多首90年代華語經典金曲，更讓女主角柯佳嬿再奪金鐘獎視后。

相信不少劇迷都會同意，柯佳嬿今次封后是實至名歸。事關35歲的她不僅在劇中與兩位小鮮肉談戀愛，更毫無違和感的演活了27歲「黃雨萱」及17歲女「陳韻如」兩個角色，演技精湛及凍齡有功讓人讚嘆不已。原來看起來像個20+少女的她，日常穿搭也是少女感十足，元氣滿滿，大家不倣效一下。

善用各式帽子

在柯佳嬿的社交平台上，不難發現她的私服中帽子有着超高的出鏡率，草帽、漁夫帽、棒球帽等等常見於造型中。帽子不僅僅是一件時尚的單品，還可以修飾臉形、增加活力，更可以起到防曬的作用，是減齡穿搭的利器之一。

活力背心

小背心是炎夏必備，就連柯佳嬿也喜歡在夏日戶外活動中穿上純色或碎花吊帶背心。如果不喜歡穿吊帶，也可以學她一樣加入內搭，以增加造型層次感。

百搭字母Tee

T-shirt可說是永不過時的時尚單品，但純色Tee單穿似乎有些單調，加些字母色彩更豐富，簡約又活潑。

碎花元素

柯佳嬿的私服中，碎花單品也為數不少（例如碎花背心、半截裙、連身裙等等）。碎花既優雅又少女，既知性又不失活力，作為單品也很好搭配。

鬆身衫 + 長裙

準備入秋，是時候把長袖衫找出來，別以為只有貼身衫配長裙才可以修飾線條，其實鬆身搭配也是很好的選擇。比起緊身剪裁的輕熟女風，鬆鬆搭配更有鄰家小女孩的感覺。

高領毛衣 + 長裙

略顯嚴肅的高齡毛衣可以加上不同顏色的長裙，增加優雅淑女感，如再加上不同花紋，更可在平凡中增添新意。

健康生活 瑜伽塑形

要洋溢滿滿的少女感，Q彈的皮膚和好的身形也相當重要。柯佳嬿不但會定期做瑜伽，閒來也會跟老公去戶外踏青。而她保持青春的秘訣也離不開多喝溫水和充足睡眠。至於飲食方面，雖然不會刻意戒口，但亦會少食多餐，以香蕉為點心，用黑咖啡去水踵。