諸葛紫岐落區派愛心包　身教仔仔施比受更有福

名媛諸葛紫岐（Marie）日前偕同兒子薛華韜化身為「愛心特派員」，到深水埗進行愛心快閃行動，向市民派發100份愛心包，內有口罩、以及其公司星超家族推出的月餅。Marie接受東網訪問，說在疫情下應發揮互助互愛精神，希望大家感受到人間有情。

親自走到街頭派愛心包，無論是親自分配及搬運物資，甚至親手把愛心包交到市民手上，Marie說每分每秒都覺得充滿暖意。她說：「雖然捐錢或物資畀慈善機構都係好事，但係自己親身接觸，親手將愛心包送上，反而仲開心同窩心，非常有意義，呢種感覺係任何嘢取代唔到。疫情下好多人冇工開，經濟有問題，加上中秋節就到，我好想將心意同暖意親自傳達。其實呢個疫情大家會為抗疫而少出外，同外間接觸相對都少咗，但唔好忽略社會上有唔少人係需要我哋關懷。」

以身作則，身教更勝言教，帶同兒子參與，就是想兒子親身體驗「施比受更有福」的道理。Marie說：「我細個時父母會帶我去派米派物資畀弱勢社群，我想將呢個做法傳落去，一代傳一代，親自送暖更有意義，所以帶埋囝囝去。我希望囝囝今次參與其中，畀佢知道社會上，有好多人係需要我哋嘅幫助同關懷，明白『施比受更有福』，有能力就應該幫助人。」

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