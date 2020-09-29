黃曉明北京億元大宅7年冇過戶　告上法院仍未解決

內地男星黃曉明位於北京朝陽區的豪宅，由7年前的3,600萬人民幣（約4,100萬港元），已升價為上億元。可是曉明錢付了，卻到現時還未過戶，結果房子被人拿去作抵押，更3度遭銀行查封，因此曉明只好告上法院。

今天，北京法院審判信息網公開一則黃曉明與名為張昊龍房屋買賣糾紛一審判決書，涉案房屋正是黃曉明位於朝陽的這間豪宅。當中指黃曉明於2013年與張昊龍簽訂了買賣合約，當時張只有13歲，因此其父母委託授權張X翼代為辦理交易，而黃曉明亦按照支付了3,600萬人民幣，進行裝修居住。但黃曉明購買涉案房屋時，因此沒有北京購房資格，所以不能辦理轉名登記，只好交由母親辦理抵押登記手續，抵押權人是黃曉明母親張素霞，抵押人則是張昊龍，被擔保金額為3,600萬。後來到3年前房子已升近億元大宅，黃曉明數度要求張某盡快辦轉名手續，但對方卻一直迴避。

法院經過審理認為黃曉明與張昊龍簽訂的房屋買賣合同有效，但是因為該房多次被封查，而且於本案辯論終結前，還沒有解封，因此黃曉明要求辦理的所有轉名登記手續請求，屬於事實上不能履行的訴訟要求，所以曉明不能辦理轉名手續，但房子被判屬於他，不是借款人張某，銀行也不能強行拍賣該房子。