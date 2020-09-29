解構藝人BB名！陳嘉寶大女點解叫Hosanna？

正所謂「唔怕生壞命，最怕改錯名」，所以改個好名真係好重要，所以唔少藝人生完BB之後，都會絞盡腦汁幫BB取個好名，唔少BB個名當中可能另有玄機，甚至有父母嘅放閃密碼，同埋充滿住祝福同寄望，外人未必一眼就睇得明㗎！

陳嘉寶

藝人陳嘉寶最近宣布誕下第二胎囡囡Eliana，由於事前完全冇知佢大咗肚，所以令人相當驚喜！身為基督徒嘅陳嘉寶幫BB改名都好有心思，喺上年誕下大女Hosanna嗰陣，佢表示Hosanna個名來自希伯來文嘅基督教用語，有稱頌歡呼嘅意思，但係陳嘉寶就未有透露細女Eliana個名嘅由來啦！

陳山聰

藝人陳山聰今年7月升呢做老寶，太太Apple為佢生咗囝囝陳霆軒（Jaco），山聰仲解釋點解幫囝囝改個咁「霸氣」嘅名，原來係山聰希望囝囝健康快樂成長，可以雷霆萬鈞、氣宇軒昂喎！

陳凱琳

藝人陳凱琳（Grace）上月幫老公鄭嘉穎生咗細仔鄭承亮（Yannick），佢仲大晒一家四口全家福，兩年抱真係幸福到爆呀！鄭嘉穎大仔鄭承悅英文名Rafael好有意思，源自希伯來文，代表上帝守護，同時又同網球員拿度同名，咁啱鄭嘉穎一向都好鍾意打網球，唔知係咪同拿度致敬呢？

吳若希

依家佗緊第二胎嘅歌手吳若希，最迎已經停工專心養胎，準備迎接小生命嘅到來，而佢嘅囡囡淼淼（Giselle）不知不覺3歲啦，Giselle個名係出自法文，有保證、誓言嘅意思，唔知吳若希會唔會趁住依家停工冇咩做，早啲幫未出世嘅BB諗定改咩名好呢？

郭富城

天王郭富城做咗老竇之後就有女萬事足，不時喺網上大晒家庭樂，囡囡作為愛情結晶品，當然個名都有獨特意思啦！城城透露囡囡係先有英文名，當時佢幫大女（大寶）改名，揀咗自己鍾意嘅C字作為字首，之後孖太太方媛一齊為大女取名Chantelle，並指「Chant」就係希望嘅意思。至於細女「二寶」Charlotte，城城就冇交代咩意思，不過佢就話過諗細女個名嗰陣，想同大女一樣都是用「Ch」開頭。

Jessica C.

有「警鐘胸」之稱嘅名模Jessica C.同老公安志杰，以及兩個囡囡一家四口，因疫情關係而留咗喺美國，仲不時喺社交網拍片同大家報告近況。而Jessica C.個大女Tessa個名，其實就係融合了爸媽的英文名，「Tess」係嚟自Jessica C.嘅英文全名「Jessica Tess Cambensy」，加上爸爸名字Andy嘅「a」，合成獨特又易記嘅「Tessa」，真係閃到爆呀！