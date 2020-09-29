兩三小時未完事感困擾

Q：本人26歲，由於25歲前長期靠自己DIY，現在實戰卻無法射精，每次和女朋友交歡進行2至3小時都未能發射，但勃起並沒有問題。其實同第一個女友拍拖時已出現這個問題，好幾次床戰也只有一次能成功射精，到現任女友也是如此，我可以怎麼辦？

拾先生

Ａ：年輕男性未曾開展伴侶性生活之前，極大多數會透過自慰去解決性需要。但若然過度依賴，次數密集，再加上自慰手法錯誤，便會容易養成一種腦袋和身體反應之間的不良條件反射，累及未來性福。

何謂自慰手法錯誤呢？常見的情況是，男性每次慣以手指去過度擠壓，強力擠壓陰莖至快速射精，變相訓練了陰莖必須透過強力擠壓才能維持亢奮。換言之，不良習慣一旦形成，就算男性嘗試較輕力地撫弄陰莖，也難以獲得性快感。到正式找到另一半，進行陰道交的時候，陰道未能產生與手指力度等同的強力擠壓，當刺激不足，陰莖便容易軟掉，惟有再等它勃起，導致久久未能完事。

陰莖需受強力刺激才懂性亢奮，換言之，陰莖是淪為了「遲鈍」甚至是「無感」，令性生活掃興和尷尬。若然是初期性交，還可推搪為性經驗不足。假以時日，性行為已超過一年，戀情亦更替，準不能任由不良狀態持續干擾伴侶性趣，嚴重打擊性自信。

要改善情況，男性首先要在自慰與性愛之間作取捨，盡可能養精蓄銳，集中所有精力和性慾投放於伴侶性生活。儲備足夠的性愛慾望，有利於增強陰莖充血度，亦能沖淡腦袋已儲存的錯誤性刺激訊息，重新調整官能感覺和身體認知。閣下需要好好重拾和適應陰道交的性快感，漸漸回復享受較溫和的刺激度。適應期間，可請伴侶協助，在交歡時偶然夾緊陰道三幾秒，陰莖受到突如其來的短促刺激，可有助重構性刺激認知。

李偉儀