唔Mind做鬼后！關嘉敏洗甩花瓶形象：我係有實力

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）近期忙於參加ViuTV節目《全民造星III》，不久前她獲邀拍攝MV，性感演出扮演女鬼兼上演被姦戲碼，「一脫成名」人氣飆升。身形高挑的她被指有機會接前輩王小鳳棒，成為「新一代鬼后」，她直言不介意「重口味」，更自爆：「之前我都喺主題樂園萬聖節以演員身份扮鬼，但係靚嗰隻，一啲都唔恐怖，今次好有新鮮感。」

其實由組成Bingo至今，Carman坦言即使經歷低谷，其硬頸性格促使她堅持走下去：「最出名一定唔係我哋啲歌，而係每年都換隊友，接受記者訪問又要再介紹新人畀大家識，而每次有人走，我都係做慰問同協調嗰個，無限輪迴！」今次參加《全》節目，她表示監製花姐直言她之所以能夠參加，全因花瓶形象，Carman說：「所以無論如何，我都要話畀人聽自己係有實力嘅。我平時都有學功夫、唱跳去增值，希望他朝可以好似楊紫瓊咁有魅力。」而在80多位對手中，她自覺勝在有壓台感。

談到憑「靈界演出」而獲人氣，Carman竟突自爆被靈體纏身：「之前錄影《靈探實錄》時，身上所有辟邪物品都要放低，後嚟發現自己愈嚟愈冇精神，有人話我成面黑氣，朋友睇到我身邊有位『男士』，佢身後仲跟住一班人，即劇叫我去拜神求心安，屋企人都叫我要去跨火盆。咁我又唔算好驚，不過拜完神，唔知係咪心理作用，即刻覺得精神爽利。」

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