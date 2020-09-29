張建聲金像獎發台瘟　同徐克Say Sorry

香港電影金像獎首次宣布延期，談到過去金像獎經典場面，都可謂多不勝數，藝人們亦於台上台下有不少難忘片段，跟大家一回味一番！

張建聲：「當年為電影《壹獄壹世界》減肥嘅時候，爸爸病重，當時我同佢講嗰年我有機會上台，叫佢頂住，但可惜佢頂唔住，而最終我冇提名，但都有機會上台，獲邀去宣讀入圍最佳電影嘅名單，好記得當時我好緊張、好驚，本身有一段唔夠二百字嘅對白，但當我講到徐克執導嘅《智取威虎山》，個腦突然一片空白，同諗起爸爸，當時甩晒嘴，好彩我有豐富嘅出貓經驗，已經將文字寫咗喺左手度，先打到圓場，嗰次係一次令人好遺憾嘅台上經驗，如果將來我有機會攞獎，一定會同徐克講聲唔好意思，同埋記得當日我返到後台都跪咗喺度，真係壓力太大。」

陳欣妍：「之前喺《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》，我喺32位主持其中之一個，感覺真係好難忘，每日都好似成班同學仔咁，一齊搭巴士去一個練習嘅地方，一齊去練跳舞，記得我哋練咗好耐，因為我哋要求好整齊，都係呢個機會畀我認識到其他嘅新演員，覺得好開心，因為感覺終於係一分子。（延期覺得好可惜？）都係嘅，但疫情真係冇辦法，始終大家健康最緊要。」

朱晨麗：「最深刻嗰幕係惠英紅上台攞影后，當時佢係憑《幸運是我》得獎嘅，記得係佢因為自己媽咪患有腦退化症，所以接演呢個角色。佢上台講到佢媽咪點樣畀呢個病折磨，之後離世，我都喺屋企睇電視睇到喊。惠英紅真係好好嘅學習對象，好拚搏，無論、演、跳及打都好好，我以佢為榜樣。」