半百紅星《在一起》　向抗疫英雄致敬

雲集孫儷、張靜初、鄧倫、張天愛和楊洋等近50位內地紅星演出的抗疫劇《在一起》今晚在內地、myTV SUPER、TVB Anywhere同步首播，為加強故事真實性，全劇演員素顏上陣，並常要戴口罩演出，靠眼神演戲。主角之一的鄧倫直言拍攝時有不少場面令他熱淚盈眶，張天愛更在現場哭崩！

新冠肺炎肆虐，全球累計確診個案超過3,300萬，累計死亡個案超過100萬，疫情不單重擊全球經濟，更對心理健康帶來深遠影響。今年3月國家廣電總局和國家衞健委等支持下，開拍抗疫題材的劇集《在一起》，以抗疫期間各行各業的真實人物和感人故事為基礎，內地演藝界一呼百應，多位好戲之人及紅星包括孫儷、倪妮、張靜初、張天愛、李沁、鄧倫、楊洋和雷佳音等，接近50位藝人傾力參演。myTV SUPER、TVB Anywhere今晚與內地同步上映，J2台則在本周起，安排在星期六、日晚上10時播映。

鄧倫「誤闖」武漢

飾演醫院保潔員「宋小強」的鄧倫，接受本報訪問時表示，演出期間感受至深，期間不禁落淚：「有很多場戲，拍攝時我都熱淚盈眶，其中一場是說有醫護人員被病毒感染，看到正在搶救的場面，飾演醫院保潔員的我，會為自己的無力和病毒的可怕而滿眼淚水，這些是拍攝是非常真實的感受，那些場面總會很自然的觸動我。」他續說十分欣賞其角色的人生態度：「他在疫情最嚴重時誤入武漢，只能留下當志願者，分到重症病區，每天接觸的都是重症患者，但他沒有抱怨，隨遇而安，我很欣賞他的態度。」

在前線日以繼夜奮戰的白衣天使，其堅毅精神一樣令人動容，飾演護士長的張天愛更稱為劇情而哭崩：「在現場確實忍不住大哭，毫不費力就能進入情緒裏！」而演年輕醫生的楊洋，事前特別到醫院了解醫學術語與醫療器材使用，並對一場情緒爆發演出有很大感觸，他說：「通過這個普通人角色，親身感受到了發自內心熱血又正能量的力量，真的很有意義。」

孫儷楊洋眼神晒演技

為了展示故事人物的真實性，演員包括張靜初、孫儷、楊洋等均素顏上陣，這點於電視劇上實屬少見，近8成戲份演員更要戴上口罩拍攝，他們只能靠眼睛演戲，成為演技上的挑戰。雷佳音認為眼神可帶出情緒：「雖然戴上口罩，很多情緒表達只能通過眼睛，但我相信只要投入角色，觀眾感受到我們的誠意。」

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